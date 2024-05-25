إندرايف تطلق فيلمها الوثائقي Inner Drive لتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال النقل الذكي

أعلنت منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، inDrive، إطلاق فيلمها الوثائقي "Inner Drive" في عرض خاص أقيم في سينما زاوية.

حضر الحدث عدد من وسائل الإعلام وممثلي الشركة الدوليين والمحليين.

فيلم "Inner Drive" من إخراج اليوناني ثيو بابادولاكيس، الحائز على أكثر من 70 جائزة دولية. الفيلم يسعى لتسليط الضوء على الجانبين الروحاني والإنساني للمشاركين، وتم تصويره في خمس دول هي: قبرص، كازاخستان، المكسيك، نيجيريا، وإندونيسيا، تحت إشراف أربعة مخرجين محليين.



أبرز ما يميز الفيلم تقديمه لقصص إنسانية لم تعرض من قبل، تركز على الدوافع الداخلية لمنصة inDrive، وتأثيرها العميق على المجتمعات. يبرز الفيلم تأثير الشركة من خلال مقابلات مع العاملين بها وأشخاص غيرت inDrive حياتهم، بمن فيهم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أرسين تومسكي.



أرسين تومسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة inDrive، صرح قائلاً: “نحن نركز على مسار رحلتنا وتحقيق العدالة الاجتماعية. عندما نقوم بتطوير البيئة الخارجية خلال تلك الرحلة، نحصل على المزيد مع كل خطوة. وهذا شيء لا يمكن لأحد أن ينسبه إليه، حتى لو لم نصل إلى القمة”.



يعتمد الفيلم على قوة السرد القصصي لإيصال رسالة العدالة والشمولية في قطاع خدمات النقل الذكي. من خلال مشاركة قصص تجارب المستخدمين والسائقين، يضيف الفيلم بُعدًا إنسانيًا لمهمة inDrive، مسلطًا الضوء على جهود الشركة لتعزيز الإنصاف والعدالة داخل هذا القطاع.



هدف الفيلم الى أن تتواصل inDrive مع الجمهور على المستوى العاطفي، مما يعزز فهمًا أعمق لرسالتها وقيمها. يعرض الفيلم رحلة وتطور الشركة، ملهمًا الآخرين للإيمان برؤيتها والانضمام إلى جهودها لتحقيق تغيير إيجابي في صناعة النقل الذكي.