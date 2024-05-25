نهائي دوري أبطال آسيا.. العين يتفوق على يوكوهاما بالشوط الأول

تفوق فريق العين الإماراتي على نظيره يوكوهاما الياباني بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد هزاع بن زايد، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

بدأت المباراة بإثارة كبيرة بين طرفي نهائي دوري أبطال آسيا، وتبادل لاعبو الفريقين الهجمات على المرمى وكذا الاستحواذ على الكرة.

أهداف مباراة العين ضد يوكوهاما

افتتح المغربي سفيان رحيمي التهديف في الدقيقة الثامنة، ليضع العين في المقدمة، قبل أن يضيف زميله كاكو الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وقلص اللاعب يان الفارق لصالح الفريق الياباني بهدف في الدقيقة 40، قبل أن يحصل زميله ويليام بوب على البطاقة الحمراء في الدقيقة 45+10.

وكان العين، خسر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف أمام يوكوهاما، قبل أن يواجه بطل اليابان اليوم السبت في الإمارات.

وبدأ العين الإماراتي، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي - سعيد جمعة

خط الوسط: يحيى نادر - بارك يونج - بالاسيوس

وفي الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - محمد عباس.