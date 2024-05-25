"سايشيلد" راعٍ استراتيجي لمؤتمر الأمن السيبراني الدولي Caisec’24 للعام الثالث على التوالي

أكد المهندس بيشوي وصفي، مدير قطاع أمن المعلومات بشركة سايشيلد، على أهمية مشاركة الشركة في المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec كراعٍ استراتيجي للعام الثالث على التوالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن تفاصيل وموعد إطلاق النسخة الثالثة من Caisec، والتي ستعقد يومي 3 و4 يونيو 2024 بالقاهرة.

أشار وصفي إلى النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في دوراته السابقة، موضحاً أن "سايشيلد" تؤمن بأهمية التواصل بين مقدمي الخدمات والشركات الكبرى في مجال الأمن السيبراني، وكذلك مع مستقبلي الخدمة. وأوضح أن سر نجاح "سايشيلد" يكمن في قدرتها على تلبية كافة احتياجات الأمن السيبراني، بما في ذلك الوعي والحوكمة والبنية التحتية المعلوماتية المؤمنة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذه التقنية بدلاً من تجاهلها.

أعلنت شركة "ميركوري كوميونيكيشنز" – المنظمة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 – عن إطلاق النسخة الثالثة من الحدث، والذي يُعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا). سيشارك في الحدث أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية، بدعم من المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء.

تحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future، يهدف مؤتمر ومعرض Caisec’24 إلى الجمع بين كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية وأفضل ممارسات مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية في مجال الأمن السيبراني.