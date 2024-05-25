وزير خارجية بولندا: هناك حاجة إلى إعادة تسليح أوروبا على المدى الطويل

أكد وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن القاعدة الدفاعية والتكنولوجية والصناعية للاتحاد الأوروبي تعاني من سنوات من نقص الاستثمار.

وقال وزير خارجية بولندا في مقابلة مع صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم السبت إن هناك حاجة إلى إعادة تسليح أوروبا على المدى الطويل لمواجهة الطموحات الروسية، مؤكدا أن بلاده تدعم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية، مضيفا أن (وارسو) تؤكد الحاجة إلى إعادة التسلح بكميات كبيرة من المعدات ذات التقنية المنخفضة، مثل القذائف.

وتابع: "لقد سمحنا بإغلاق جميع منشآت الإنتاج هذه بعد نهاية الحرب الباردة، إن إقناع الشركات بالاحتفاظ بخطوط الإنتاج احتياطيا يكلف أموالًا، ونحن فقط لم ندفع المال. وكان ذلك جزءا من مكاسب السلام، ولكن بعد فوات الأوان يبدو الأمر وكأنه خطأ.. من الواضح أن أوروبا متخلفة عن الركب، وأن القاعدة الدفاعية والتكنولوجية والصناعية للاتحاد الأوروبي تعاني من سنوات من نقص الاستثمار".

وتنفق بولندا ما يقرب من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي على الدفاع، مما يجعلها واحدة من أكبر المنفقين العسكريين في أوروبا.

كما أخبر سيكورسكي صحيفة الجارديان أنه يجب على الغرب التوقف عن تقييد دعمه لأوكرانيا.. وقال "إن بولندا ستدعم خطة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتشجيع الأوكرانيين على العودة إلى وطنهم للقتال".