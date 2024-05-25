إطلاق برنامج صُناع التغيير على TikTok لدعم المحتوى الإيجابي والتأثير الاجتماعي العالمي

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" إطلاق برنامج "صُنّاع التغيير على TikTok". يهدف البرنامج الجديد إلى تسليط الضوء على قصص النجاح والتأثير الإيجابي الذي يخلقه صُنّاع المحتوى على المنصة، بالإضافة إلى دعم المنظمات غير الربحية التي تسعى للتغيير الإيجابي في مجتمعاتها.

يعتبر برنامج "صُنّاع التغيير على TikTok" الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يستهدف تحفيز وتمكين صُنّاع المحتوى الاجتماعي لبناء مجتمعات فعالة وفتح فرص حقيقية من خلال تقديم الدعم والموارد والتبرعات للمنظمات غير الربحية المشاركة.

بموجب البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أشهر، ستدعم "تيك توك" صُنّاع المحتوى من خلال تقديم أدوات وموارد وتبرعات مخصّصة للمنظمات غير الربحية، مما سيساعدهم على إحداث تأثير أكبر لقضاياهم المجتمعية.

قال كيم فاريل، رئيس قسم صُنّاع المحتوى في "تيك توك": “يُسخِّر مجتمع منصّة 'تيك توك' العالمي التعبير الإبداعي عن الذات لتحقيق تأثير إيجابي من خلال زيادة الدعم والوعي والدفاع عن القضايا التي يهتمون بها حقاً. نحن فخورون بإطلاق برنامج 'صُنّاع التغيير على' TikTok لمساعدة صنّاع المحتوى ذوي التأثير الاجتماعي والمنظمات غير الربحية لتصل إلى المزيد من المجتمعات وفتح الباب لفرص حقيقية وإحداث تغيير دائم وهادف”.

يشارك في البرنامج 50 صانع محتوى من جميع أنحاء العالم، حيث يتم اختيارهم بناءً على تأثيرهم المجتمعي وجودتهم في صياغة المحتوى الإيجابي والملهم.

علاوة على ذلك، تقدم "تيك توك" منحة بقيمة تتجاوز مليون دولار أمريكي لأكثر من 30 منظمة غير ربحية عالمية ومحلية، بهدف دعم جهودها في التغيير الاجتماعي الإيجابي.