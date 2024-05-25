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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أولمرت: إسرائيل لا تستطيع تدمير حماس ولا تحقيق النصر في غزة

إيهود أولمرت
إيهود أولمرت
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق إيهود أولمرت، إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني.

وأكد أولمرت فى تصريحات اليوم السبت،  أنه لا توجد فرصة لإسرائيل "لتحقيق نصر كامل أو تدمير كامل لحماس."

وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة " KAN"، قال إنه "يجب وقف العملية العسكرية في مدينة رفح، بجنوب غزة."

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق  على ضرورة وقف العدوان في غزة لإفساح المجال لعودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس.

وقال إن القتال في غزة "لا يخدم أي مصلحة لإسرائيل، بل يخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته."

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