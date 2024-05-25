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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بأغنية أنا الملك.. محمد رمضان يشعل المدرجات قبل مباراة الأهلي والترجي

محمد رمضان
محمد رمضان
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أشعل الفنان محمد رمضان مدرجات استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودخل محمد رمضان استاد القاهرة مع انطلاق حفل نهائي البطولة وغني عدد من أغانيه الشهيرة أبرزها “أنا الملك” وسط تفاعل كبير من جماهير الأهلي “ملك” دوري أبطال أفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات في القارة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني  - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.
خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.
خط الوسط: روجير اهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.
خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

سبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلى القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي.

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