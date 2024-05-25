مجموعة يلا المحدودة تكشف عن نتائجها المالية القوية للربع الأول من 2024

أعلنت مجموعة يلا المحدودة، الشركة الرائدة في مجال الألعاب والشبكات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمُدرجة في بورصة نيويورك، عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من العام 2024. وقد حققت المجموعة أداءً مالياً قوياً خلال هذه الفترة، حيث بلغت إيراداتها 289 مليون درهم، مما يُمثل نمواً بنسبة 7.1٪، مع تحقيق صافي أرباح بلغت 114.2 مليون درهم، بنمو بنسبة 56.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقاً للبيانات المالية الصادرة عن المجموعة، فإن هذه النتائج الإيجابية تعكس قوة الأداء المالي والتطور المستمر لأعمال يلا، حيث شهدت زيادة ملحوظة في عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.6٪ ليصل إلى 37.8 مليون مستخدم، في حين انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 5.2٪ إلى 12.8 مليون مستخدم.

أشاد السيد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة "يلا المحدودة"، بالأداء القوي للشركة خلال الربع الأول من 2024، مؤكداً التزام المجموعة بالابتكار وتقديم تجارب مستخدم مميزة وجذابة. وأكد على استمرار التركيز على تطوير منصة يلا جيم والاستثمار في ابتكار الألعاب الجديدة، وذلك بهدف تعزيز مكانتهم الريادية في صناعة الألعاب والشبكات الاجتماعية في المنطقة.