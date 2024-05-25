NVIDIA GeForce RTX قفزة تكنولوجية لعشاق المغامرات وتجربة الألعاب الإلكترونية المتقدمة

أعلنت NVIDIA عن تحسينات كبيرة لعشاق الألعاب الإلكترونية مع إطلاق سلسلة من الألعاب المدعومة بتقنيات DLSS وReflex المبتكرة، مما يوفر تجربة لعب محسنة وأداءً فائقًا وزمن استجابة أقل.

مع إطلاق لعبة **Senua's Saga: Hellblade II**، يمكن للاعبي GeForce RTX الاستمتاع بتجربة محسنة بفضل دعم تقنيتي DLSS 3 وReflex من اليوم الأول. وتعد هذه اللعبة بجعل اللاعبين يغمرون في أجواء مثيرة بأداء أعلى واستجابة سريعة.

أما لعشاق المغامرات، تأتي لعبة **Serum** المقرر إطلاقها في 23 مايو، لتأخذ اللاعبين في رحلة مثيرة عبر عالم مليء بالمؤامرات والمخاطر. تقدم اللعبة تجربة غنية بالأحداث بفضل تقنيات DLSS 3 و DLAA و Reflex، التي تضمن أداءً فائقًا وجودة رسومات مذهلة واستجابة فورية.

في تحديث آخر، تم تحسين لعبة **Star Citizen** باستخدام تقنية DLSS 2 Super Resolution، مما يحسن معدلات الإطارات في الحالات المحدودة بوحدة معالجة الرسومات (GPU). وتقدم لعبة **Ships At Sea**، التي أطلقت في 23 مايو، مغامرة بحرية معززة بتقنية DLSS 2 لتحسين الأداء.

لهواة سباقات السيارات، سيتمكنون من تجربة **EA SPORTS™ F1® 24** عند إصدارها في 28 مايو، والتي تأتي محملة بتقنيات RTX: DLSS 3 وDLAA و Reflex وتتبع الأشعة. هذه التحسينات تمنح اللاعبين ميزة تنافسية واستمتاعًا بجمال اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الاستكشاف في عالم **Solaris-3** بلعبة **Wuthering Waves** المتاحة الآن، والتي تتميز بقتال سريع ولعب غامر، معززة بدعم DLSS 2.

كما أطلقت Ubisoft لعبة **XDefiant** مع تقنية Reflex، التي تقلل من زمن الاستجابة بنسبة 58٪، مما يعزز تجربة اللعب بشكل كبير.

وأخيرًا، يضيف أحدث إصدار من برنامج تشغيل Game Ready من NVIDIA دعمًا لـ 11 شاشة متوافقة مع G-SYNC، من شركاء مثل ASUS و Dell و Philips و IODATA و LG، مما يوفر تجربة معدل تحديث متغير أفضل لجعل اللعب أكثر سلاسة.