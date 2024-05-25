نعيم مصيلحي: فخورون بما أُنجز من أعمال تمويلية لرفع مكانة مصر الزراعية

قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء سابقًا، تعليقا على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تنموية في جنوب الوادي، "كلنا كمصريين يجب أن نكون فخورين بما تم إنجازه من أعمال تمويلية لرفع مكانة مصر الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".

وأضاف مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: أن الدولة تعمل من أجل أن تزيد مساحات جديدة للزراعة وزيادة الرقعة الزرعية التي تضاءلت في الوادي والدلتا نتيجة التعديات عليها من 30 سنة، فضلًا عن الزيادة السكانية والأمن الغذائي والتحديات العالمية التي أثرت عليها أيضًا في سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة للغذاء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ 2014 أكد على إقامة مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي في الصحراء واستغلال كل ما يتوفر بين الموارد المائية سواء جوفية وتحلية مياه الصرف الزراعي.

وأكد مصيلحي أن هناك 15 منطقة ومساحات زراعية أجريت حولها دراسات تفصيلية لصلاحية التربة من الحصى والتصنيف للتربة وبحث ماذا إذا كانت هناك إمكانية زراعتها على مساحة 8 ملايين فدان وظهرت هذه النتائج في مشروعات اليوم.