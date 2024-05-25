جريمة بشعة في القليوبية.. عامل يقـ تل طفلًا مقابل 300 جنيه

لقي طفل مصـ.رعه على يد عامل بدائرة قسم شرطة الخصوص فى محافظة القليوبية، حيث استدرجه المتهم لسرقة مبلغ مالي منه وقتـ له بعدة طعنات أودت بحياته.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وألقي القبض على المتهم وإحالته للنيابة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفي.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمقتل طفل عمره 13 عامًا على يد عامل 31 عامًا داخل ورشة في الخصوص.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين مقتل الطفل بعدة طعنات بسبب قيام المتهم باستدراجه وقتله لسرقة 300 جنيه منه، وجرى نقل الجثة لمستشفى، وأُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.