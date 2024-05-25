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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسبانيا تندد بـ "الإبادة الجماعية" في غزة وتطالب بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية

مارجاريتا روبليس
مارجاريتا روبليس
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أعربت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجاريتا روبليس، عن قلقها الشديد من الوضع في غزة، واصفة الحرب بأنها "إبادة جماعية حقيقية".

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، حيث شددت على ضرورة وقف العنف في المنطقة.

وتُعد تصريحات روبليس تكرارًا لما صرحت به يولاندا دياث، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، قبل أيام، والتي وصفت أيضًا الحرب في غزة بـ "الإبادة الجماعية".

وتأتي تصريحات المسؤولين الإسبان في ظل تدهور العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل، بعد قرار مدريد الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت روبليس أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يُعدّ تحركًا ضد إسرائيل، بل يهدف إلى المساعدة في إنهاء العنف في غزة.

من جهته، شدد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على ضرورة تطبيق القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والتي تشمل وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، إلى أن اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية سيزيد من الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

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