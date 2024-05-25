دمياط تتزين بالأحمر تحفيزًا للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعات الصباح الباكر، اتخذت محافظة دمياط طابعًا احتفاليًا ، وتوافد مشجعو النادي الأهلي من مختلف أنحاء المحافظة إلى نقاط التجمع المخصصة، استعدادًا للانطلاق صوب استاد القاهرة لمساندة فريقهم في معركة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024 وصولاً لتزيين شوارع دمياط بالأعلام الحمراء.

وصدحت الأغاني الحماسية من المقاهي والكافيهات التي خصصت أماكن إضافية لاستقبال الجماهير، في مشهد يعكس الشغف الكبير الذي يكنه أهالي دمياط للقلعة الحمراء.

وتناقلت صفحات النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر تجمعات مشجعي دمياط، وهم يرددون الأغاني الحماسية، ويتبادلون مشاعر الفرح والأمل في تحقيق الفوز وتحقيق لقب الدوري.

وتوجه مشجعو دمياط إلى القاهرة، حاملين آمالهم وطموحاتهم في رؤية فريقهم يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024، مؤكدين دعمهم للفريق حتى اللحظة الأخيرة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي بعد قليل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي والترجي في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب في ملعب حمادي العقربي برادس بالتعادل السلبي.

ويقود الفلسطيني وسام أبو علي تشكيل الأهلي أمام الترجي، ويعاونه الجنوب أفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

سبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلى القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي .