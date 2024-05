رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع الأعلى للجامعات

حضر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

وأشاد المشاركون فى الاجتماع بجهود الجامعات في تنمية وعي الطلاب، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، ورحلات طلابية للمشروعات القومية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مايو، جاء في مُقدمتها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة.

وقال رئيس جامعة المنوفية أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والتأكيد على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.



ولفت إلى تقدم جامعة المنوفية في تصنيف التايمز البريطاني "THE - Times Higher Education Ranking" لعام 2024, حيث تم إدراج الجامعة من ضمن الفئة "301 - 350" في تصنيف الجامعات الشابة لعام 2023، ومن ضمن الفئة "801 - 1000" في تصنيف التأثير لعام 2022, بينما جاءت في الفئة "1001 - 1200" في تصنيف الجامعات العالمية 2023، كما تقدمت الجامعة في تصنيف "CWUR - The Center for World University Rankings " لتصنيف الجامعات لعام ٢٠٢٤ حيث جاءت جامعة المنوفية فى المركز الـ ١٥٤٨ على مستوى العالم من بين ٢٠٩٦٦ جامعة مشاركة في التصنيف.

وأضاف القاصد أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي فقد وجه الوزير بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأثنى الدكتور أيمن عاشور على إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة التي يقل عمرها عن 50 عامًا وفق نسخته الصادرة لهذا العام 2024، وذلك من بين إجمالي 1171 جامعة على مستوى العالم، كما أثنى الوزير على إدراج 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف (CWUR) لعام 2024،

وأكد الوزير ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية.