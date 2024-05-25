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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك في مران اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية في بداية مران اليوم السبت  الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

تولى جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية قوية وفقرة أخرى بالكرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً للمباراة المقبلة.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري