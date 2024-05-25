مانشستر يونايتد يتوج بطلا لكأس إنجلترا بعد فوز مثير على السيتي

توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على غريمه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

سيطر مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول، واستغل نقاط ضعف مانشستر سيتي ونجح في تسجيل هدفين مبكرين.

أعلن الشاب أليخاندرو جارناتشو عن نفسه في الدقيقة 30، عندما استغل خطأ فادحا من الظهير الأيسر لنادي مانشستر سيتي، يوسكو جفارديول، ليسدد الكرة في شباك الحارس ستيفان أورتيجا، مفتتحا التسجيل لمانشستر يونايتد.

لم يتوقف ضغط مانشستر يونايتد، ليثمر ذلك عن هدف ثان في الدقيقة 39، بتسديدة قوية من كوبي ماينو بعد تمريرة متقنة من برونو فرنانديز، مضاعفا النتيجة لصالح فريقه.

حاول مانشستر سيتي العودة في الشوط الثاني، لكن دفاع مانشستر يونايتد بقي صامدا بقيادة ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران.

نجح جيريمي دوكو لاعب السيتي في إحراز هدف في الدقيقة 87 من مجهود فردي رائع، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك الحارس أندريه أونانا، مقلصا الفارق إلى هدف واحد.

كثف مانشستر سيتي هجماته في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع مانشستر يونايتد بقي ثابتا، ليحافظ على تقدمه ويتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية عشر في تاريخه.

جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول، جون ستونز، ناثان أكي، كايل ووكر.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودري، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين ، برناردو سيلفا.

نجح إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تحقيق إنجازٍ رائع في ثاني مواسمه مع الفريق، بعد أن قاده إلى التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين أخفق بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في تحقيق لقبٍ ثان هذا الموسم.

