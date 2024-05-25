أب يذبـ ح ابنته ويتخلص من جثتها على شريط قطار الفيوم

شهدت قرية جويلي، التابعة للوحدة المحلية لقرية العدوة بدائرة مركز شرطة الفيوم، مقتل فتاة تدعى "حبيبة حمدي صبحي" 15 سنة على يد والدها، إثر مشادة كلامية تحولت لمشاجرة لرغبة الأب المتهم في بيع منزلها بغرض إتمام زواج نجله الأكبر، ورفض زوجته وابنته بيع المنزل، وإثر ذلك قام الأب بذبح ابنته وإلقاء الجثة بجوار شريط القطار بقرية العدوة.

توصلت تحريات المباحث إلى وقوع مشادة بين الأب وابنته وزوجته بسبب رغبة الأب في بيع المسكن ورفض الزوجة والفتاة؛ ما أدى إلى قيام الأب بذبح ابنته، لاتهامه بأنها تحرض زوجته على رفض بيع المنزل.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.

وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة ضبط الأب الهارب.