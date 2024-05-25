تعرف على أماكن انقطاع مياه الشرب في دمياط غدا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط، عن انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق، غدا الأحد لمدة 6 ساعات متواصلة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا بسبب صيانة عداية ٦٠٠ بقنال العنانية التابعة لمركز دمياط .

من جانبه قال اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمياط والعضو المنتدب ، إن المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب هي مدينة عزبة البرج وقرية شطا ومناطق جنوب وغرب بورسعيد وقرية الشعراء وقرية البستان التابعتين لمركز دمياط وقرية العنانية وقرية شط جريبة التابعتين لمركز دمياط.

كما تابع الدكتور أسامة حمدى نائب وزير الإسكان، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه دمياط بخصوص شركة الإنتاج الحربى للمشروعات وهي المقاول الرئيسى لمشروعات حياة كريمة بمركز كفر سعد.

استعرض شاهين خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد ٤ محطات مياه ، شبكات مياه داخلية و خطوط ناقلة، شبكات انحدار صرف صحى، خطوط طرد وعدد ٧ روافع صرف صحى.

