وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وجرى تداول 80000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 957 شاحنة و535 سيارة ، وشملت حركة الواردات 68500 طن بضائع ، 407 شاحنة و 520 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 550 شاحنة و 15 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة السفينتين امل وسينا ، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة وادي الكرنك على متنها 63 ألف طن قمح روماني حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها والسفن الاربع وهي امل ، سينا ، الرياض والحرية 2 وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3740 طن ، 405 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ، بريدج واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة بينما شهد الميناء بالامس وصول السفينة درة جدة علي متنها 460 سيارة بوزن 920 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها .

