الأهلي Vs الترجي .. توقعات الجماهير لنتائج مباراة قمة أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء القمة في مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقامة في الثامنة مساء بحضور الجماهير على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى كلا الفريقين للتتويج بنهائي أبطال إفريقيا على حساب الآخر، والتقى الفريقان في 25 مباراة عبر كل البطولات، منهم 22 مباراة في دوري أبطال أفريقيا و3 مباريات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفاز الأهلي 12 مرة فيما تعادل الفريقان 8 مرات، وفاز الترجي 5 مرات، وسجل الأهلي 30 هدفًا، وسجل الترجي 16 هدفًا.

ورصدت عدسة البوابة نيوز توقعات الجماهير لنتائج مباراة الأهلي والترجي التونسي..

الأهلي Vs الترجي .. توافد الجماهير على مباراة قمة أفريقيا

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