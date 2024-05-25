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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الزراعة: الزيادة السكانية تحدٍ صعب يواجه القطاع و4 محاور لحل الأزمة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة في مصر، واجه عدد من التحديات المحلية المتعددة، لعل اهمها الزيادة السكانية، حيث خلقت اوضاعًا صعبة، ومن هنا ظهرت الرؤية السياسية، بتوجيه كل الاهتمام لعم ملف الأمن الغذائي.

وأضاف "القصير"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 4 محاور رئيسية تمثلت في التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء، وزيادة الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لذلك.

وأشار إلى أن الدولة والقيادة الحكيمة للقيادة المصرية، ساهمت في رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء، ودعم ملف التصنيع الزراعي.

ولم يكن اقتحام ملف زراعة الصحراء ملف سهل، بسبب ندرة الموارد المائية وصعوبة التضاريس، فضلًا عن عدم توافر الخرائط والمعلومات للأراضي الصالحة للزراعة.

وشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز”.

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