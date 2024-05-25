السيسي: الدولة تتحمل دعم توليد الكهرباء للتخفيف عن المواطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الزراعية بجنوب الوادي، أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا في توليد الكهرباء؛ تخفيفا عن المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يجب تناول تحديات الدولة بأسلوب موضوعي للتوعية وتوفير الجدية.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي، وذلك من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية واهتمامها الواسع بالمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي.