ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: الدولة تتحمل دعم توليد الكهرباء للتخفيف عن المواطن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الزراعية بجنوب الوادي، أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا في توليد الكهرباء؛ تخفيفا عن المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يجب تناول تحديات الدولة بأسلوب موضوعي للتوعية وتوفير الجدية.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي، وذلك من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية واهتمامها الواسع بالمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي.

افتتاح مشروعات تنموية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعــات الزراعيــة المنارة للمؤتمرات الدولية جنوب الوادي مؤتمرات منطقة توشكي