السيسي: لم نذهب إلى توشكى توفيرا للتكلفة وفضلنا مشاهدة الحصاد عبر الفيديو

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلومترا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترا.

وعلق الرئيس السيسي على حديث وزير الزراعة، السيد القصير، عرضته قناة إكسترا نيوز ، قائلًا: "لم نذهب لتوشكي، وكان ممكن نروح بس وفرنا عشان الموضوع محتاج إداريات كثيرة، وتكلفتها كثيرة، فقولنا خلينا هنا ونتفرج على حصاد القمح من هنا عبر الفيديو".

وقال السيسي: “أوجه الشكر للقائمين على تنفيذ المشروعات في توشكي”، ووجه الرئيس بتنفيذ رحلات للشباب للتعرف على المشروعات التنموية في توشكى.