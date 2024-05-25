السيسي: استخدام نبات الجوجوبا وقودًا حيويًا مهم وعوائده مناسبة لاحتياجاتنا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي عن نبات الجوجوبا الذي يستخدم وقودا حيويا يحتاج إليه العالم، مؤكدًا أهمية استخدامه هنا، كما أن عوائده مناسبة لاحتياجات مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، أن نبات «الجوجوبا» يتم زراعته على كل الأراضي، ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي في زراعتها.

وأوضح الرئيس السيسي: "زيادة إنتاجية الأفدنة والزراعة في أراضي صعبة، لازم يكون عندنا نموذج عندنا في مصر نتيجة ظروفنا".

وتابع الرئيس السيسي متسائلا: "البعض يستنكر وجود أزمة مياه بمصر، هو أنا لازم أستنى أزمة عشان أتعامل معاها".

وأكد الرئيس السيسي: إحنا محتاجين كل إيد مصرية، وكل خبرة، وطاقة عمل، وجهد مخلص، يشتغل معانا؛ عشان نتجاوز ما نحن فيه.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي، وذلك من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية واهتمامها الواسع بالمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكى بجنوب الوادي.