نظمت اليوم السفارة الروسية بالقاهرة بالتعاون مع مركز "الحوار" للدراسات السياسية والإعلامية مائدة مستديرة بمشاركة سفير المهام الخاصة بشأن جرائم نظام كييف لوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك.



قبل بداية الندوة تم عقد اجتماع مع المواطنين الروس المقيمين في مصر وخلاله تم مناقشة الأسباب الجذرية والمسير الجاري للعملية العسكرية الروسية الخاصة ضد نظام كييف النازي، وكذلك الوضع في المناطق الروسية القريبة من الجبهة العسكرية. تم افتتاح معرض لصور وكالة أنباء "تاس" يعرض بوضوح عواقب القصفات المنتظمة للمدن الروسية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية.



وخلال المناقشة الحية والمكثفة تم النظر في تأثير المواجهة الروسية الحالية مع "الغرب الجماعي" في أوكرانيا على النظام العالمي المستقبلي. وتم الاشارة الى الدور المتنامي لمراكز القوى الجديدة الناشئة، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم التشديد على أهمية تعزيز التفاعل بين روسيا ومصر في ظروف دولية سريعة التغير الحالية، بما في ذلك في إطار المنصات المتعددة الأطراف المختلفة مثل مجموعة البريكس، حيث تترأسها روسيا في عام 2024.



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