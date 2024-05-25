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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"من الذكاء الاصطناعي إلى الإعلام الذكي".. دورة تدريبية رائدة بنقابة الصحفيين

إيمان الوراقي
إيمان الوراقي
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في مسعى مستمر لتعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين الأفارقة في مصر، من المقرر أن تشارك الصحفية الاستقصائية ومؤسسة مبادرة "ثورة الذكاء الاصطناعي"، إيمان الوراقي، في دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي والصحافة، والتي ستباشرها مبادرة "أفروميديا" الإثنين المقبل بنقابة الصحفيين.


تأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفال بيوم أفريقيا، وستكون متزامنة مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية واليوم العالمي للصحافة.  


ومن المقرر أن تُنظم الدورة التدريبية تحت إشراف مكتب الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، معتمدة على توجيهات أجندة أفريقيا 2063، التي تسعى لرفع صوت الشعوب الأفريقية وتقدير دور الأجيال القادمة في تحقيق الوحدة الأفريقية وتطلعاتها.
وتستند الدورة أيضًا إلى استراتيجية الاتصال المعدة ضمن هذه الأجندة بهدف توحيد شرائح المجتمع الأفريقي وتعزيز الوعي بأهمية البرامج الإعلامية.  


ومن المقرر أن تُسهم إيمان الوراقي، التي تمتلك خبرة واسعة في مجالات الصحافة والذكاء الاصطناعي، في إثراء محتوى التدريب وتعزيز مهارات الصحفيين والإعلاميين المشاركين، وهو ما يدعم هدف المبادرة في تقديم صحافة ذكية ومبتكرة تعكس تنوع وتكامل المجتمع الأفريقي.


الوراقي صحفية استقصائية، ومدرب دولي، حصلت على ست جوائز دولية ومحلية في الصحافة الاستقصائية على رأسها "جائزة الصحافة العربية".
ومن المتوقع أن تشمل محاور الدورة صحافة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وآليات التحقق من المعلومات، وصحافة الموبايل، إضافةً إلى الصحافة الاستقصائية والبودكاست كأشكال من أشكال الإعلام المعاصر.

اجندة افريقيا 2063 الاتحاد الافريقي الذكاء الاصطناعي اليوم العالمي للصحافة منظمة الوحدة الأفريقية نقابة الصحفيين