الرئيس السيسي يدعو المستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية: المستثمر أشطر مننا

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل المستثمرين، للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، قائلًا: "المستثمر أشطر مننا، وهذه دعوة للمستثمرين؛ لأن لديهم قدرة أعلى على إدارة المشروع والخروج بإنتاجية أكبر، بأقل كمية مياه وأكبر إنتاج للمحاصيل".

افتتاح مشروعات توشكى

وتحدث الريس السيسي، خلال افتتاح مشروعات توشكى، عن زراعة التين الشوكي، والتي نقلتها قناة إكسترا نيوز ، قائلًا: "التين الشوكي لن تستفيد منه إلا بالصناعات التكميلية، ويلزمه مصانع العصر، والمشتقات، ونستفيد من حجم المياه، الموجود".

ولفت رئيس الجمهورية ، إلى أن محطات المعالجة الزراعية مثل المحسمة أو بحر البقر، الدلتا الجديدة، الهدف منها عدم فقد المياه.