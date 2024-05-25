"القاهرة الإخبارية" ترصد مستجدات الأوضاع أمام معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن هناك استنفارًا واستعدادًا دائمًا من قبل منفذ رفح البري وإدارة المكان بشكل كامل لإنفاذ المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، متابعا "وهذا ما اعتدنا عليه خلال الأيام السابقة".

وأضاف، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا ننتظر خلال الساعات المقبلة تطبيق آلية نفاذ المساعدات من معبر كرم أبوسالم، وذلك عقب اتصال الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح أن هذا الأمر يؤكد على الثوابت المصرية التي تؤكد أن منفذ رفح من الجهة الفلسطينية يجب أن يخضع لإدارة فلسطينية مصرية بشكل خالص، خاصة بعد قيام قوات الاحتلال بالسيطرة عليه من الجهة الفلسطينية، ومنع إيصال المساعدات في ظل تفاقم الوضع الإنساني.