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السبت 25 مايو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إذاعة جيش الاحتلال: الوساطة المصرية القطرية قدمت مقترحا جديدا لصفقة تبادل

تبادل الأسرى بين
تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية و اسرائيل
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أكدت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول إسرائيلي، أن الوساطة المصرية القطرية قدمت مقترحا جديدا لصفقة تبادل، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الموساد عاد من قمة باريس ويشير إلى أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل بناء على مقترحات الوسطاء.

ولا تزال مصر ملتزمة بالمساعدة على التفاوض حول اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها. وأضافا أن القاهرة على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة.

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