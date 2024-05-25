رويترز: من المتوقع استئناف محادثات الوساطة بين إسرائيل وحماس خلال أيام

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" نقلا عن "رويترز"، اليوم السبت ، أنه من المتوقع استئناف محادثات الوساطة بين إسرائيل وحماس بشأن المحتجزين خلال أيام.

ولا تزال مصر ملتزمة بالمساعدة على التفاوض حول اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها. وأضافا أن القاهرة على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة.

وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة، خلال محادثات متقطعة مستمرة منذ أشهر، التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من شأنه أن يؤدي إلى هدنة في غزة، والإفراج تدريجياً عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.