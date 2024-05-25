مسؤولة بـ"أونروا": خطوة الحكومة الإيطالية بإعادة التمويل إيجابية

وصفت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إدارة الإعلام بالأونروا، خطوة الحكومة الإيطالية بإعادة التمويل للأونروا بالخطوة الإيجابية.

وقالت "حمدان"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل كامل على ما تقدمه الوكالة، مضيفة أن خدمات الوكالة المختلفة تفيد الفلسطينيين بشكل عام، كما أشارت إلى أن المنظمة هي من أسباب الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن ثلث ميزانية المنظمة ما زالت لم تتحصل عليها المنظمة حتى الآن بالإضافة إلى انخفاض المساعدات الإنسانية نتيجة الحواجز التي تقوم بها إسرائيل على دخولها، مشيرة إلى ضرورة أهمية دعم الأونروا في تلك الظروف بقطاع غزة.

وأكدت أن الأوضاع في قطاع غزة تتجه للأسوء، خصوصًا مع عدم توافر الغذاء والدواء وخروج المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة.