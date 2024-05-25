ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

20 شهيدا بينهم أطفال ونساء في غارات للاحتلال على شمال مدينة غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد  20 فسطينيا بينهم أطفال ونساء في غارات للاحتلال على شمال مدينة غزة، بحسب نبأ عاجل نقلته لقناة "القاهرة الإخبارية". 

واصل الاحتلال قصفه لمنازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين. في مدينة رفح، تواصلت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال جنوب رفح.

 واستهدفت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، محيط مفترق كير وسط مدينة رفح. وشنّ الاحتلال، صباح اليوم، أحزمةً نارية على مناطق وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 232 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بل إن حكومة الاحتلال أبدت استهزاءها بتكثيف ضرباتها وارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.

 

قوات الاحتلال الضفة الغربية ارتقاء شهداء