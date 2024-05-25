20 شهيدا بينهم أطفال ونساء في غارات للاحتلال على شمال مدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 20 فسطينيا بينهم أطفال ونساء في غارات للاحتلال على شمال مدينة غزة، بحسب نبأ عاجل نقلته لقناة "القاهرة الإخبارية".

واصل الاحتلال قصفه لمنازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين. في مدينة رفح، تواصلت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال جنوب رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، محيط مفترق كير وسط مدينة رفح. وشنّ الاحتلال، صباح اليوم، أحزمةً نارية على مناطق وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 232 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بل إن حكومة الاحتلال أبدت استهزاءها بتكثيف ضرباتها وارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.