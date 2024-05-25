كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية بالمنيا وضبط مرتكبى الواقعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنيا بمديرية أمن المنيا، من مالك، بشأن واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل محل مصوغات ذهبية بالمنيا، وضبط مرتكبى الواقعة كائن بدائرة القسم بحضور سيدتين وبرفقتهما فتاة واستغللن انشغال عامل بالمحل بالعمل، وقمن بسرقة كمية من المصوغات الذهبية وزنت كيلوجراما، وانصرافهن من المحل.

بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، و 5 سيدات لهن جميعا معلومات جنائية تم ضبطهن عدا العاطل وبحوزتهن 370 جراما للمصوغات الذهبية، 400 ألف جنيه من متحصلات بيع المصوغات، 5 هواتف محمولة وبمواجهتهن اعترفن بإرتكابهن الواقعة، وأرشدن عن 730 جراما مصوغات ذهبية لدى عميليهما سيئى النية وأمكن ضبطهما وقدما المصوغات الذهبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.