غرفة عمليات كفر الشيخ: لم نرصد شكاوي في امتحانات الدبلومات

قال بيان لغرفة عمليات تعليم كفر الشيخ ، أن 33ألف و40 طالب وطالبة، قد أدوا أول امتحانات الدبلومات الفنية، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ب 122 لجنة،ولم ترصد غرفة العمليات اي شكاوى أو مخالفات، في ظل توفير سبل الراحة لأداء الطلاب امتحاناتهم بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سب الراحة للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربة والتعليم بكفر الشيخ.

أكد"محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 33040 طالب وطالبة ادوا امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية ب 122 لجنة عامة على مستوى المحافظة، منهم 8915 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، و 19949 طالب وطالبة بالتعليم التجاري، و 480 طالب وطالبة بالتعليم الفندقي، و 3696 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي، مؤكدا أن غرفة العمليات لم ترصد اي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.