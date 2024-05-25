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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يُهدد بإغلاق البنوك الفلسطينية فى الضفة الغربية

وزير المالية سموتريتش
وزير المالية سموتريتش
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قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن تصريحات وزير المالية سموتريتش، بخصوص إغلاق البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية، جاءت بعد اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، وهذا يعني أنه لن يسمح بالتعامل مع مدفوعات الشيكل.

ونوهت، أن بعض تصريحات "سموتريتش"، سيتم إغلاق أبواب البنوك في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، وهذا سيضعف السلطة الفلسطينية ماليًا.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيل تقوم بإغلاق الحدود بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل فصلهم عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الاعتقالات والاقتحامات بقرى الضفة الغربية.

وتابعت، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بكل جهد لإضعاف السلطة الفلسطينية من الناحية الاقتصادية، وعدم القدرة لدفع رواتب الموظفين، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية مقيدة باتفاقية أوسلو واتفاقية باريس، والتي لا تستطيع فعل أي شيء لمواجهة الأعباء البنكية المصرفية للفلسطينيين.

 

وزير المالية سموتريتش إغلاق البنوك الفلسطينية الضفة الغربية الشيكل