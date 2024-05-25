خلال 24 ساعة.. تحرير 22 ألف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

1335 مخالفة السير بدون تراخيص.

21 دراجة نارية مخالفة.

6871 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

25 مخالفة موقف عشوائى.

874 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

14 مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.