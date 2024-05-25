أستراليا ترسل رحلات جوية إضافية لإجلاء مواطنيها من كاليدونيا الجديدة

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج اليوم /السبت / إرسال المزيد من الرحلات الجوية لإجلاء مواطني البلاد من كاليدونيا الجديدة، الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم إلى الشرق من أستراليا، والتي تشهد اضطرابات وأعمال عنف.

وقالت وونج إن أستراليا سترسل رحلتين جويتين اليوم إلى كاليدونيا الجديدة لإجلاء المواطنين الأستراليين العالقين، مشيرة إلى أنه يجري التخطيط لإرسال المزيد من الرحلات الجوية غدا، فضلا عن تيسير نقل المواطنين إلى نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة تمهيدا لنقلهم جوا إلى أستراليا، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).

وقالت القنصلية الأسترالية العامة في كاليدونيا الجديدة إنه تم نقل 48 مواطنا أستراليا إلى نوميا تمهيدا لعودتهم إلى أستراليا. وأجلت أستراليا حتى الآن 282 مواطنا أستراليا من كاليدونيا الجديدة.

يشار إلى أن كاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا تشهد اضطرابات وأعمال عنف قتل فيها سبعة أشخاص حتى الآن، وذلك على خلفية تعديل قانوني يسمح للمولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ عشر سنوات على الأقل بالمشاركة في الانتخابات المحلية، وهو ما يخشى دعاة الاستقلال أن يضعف أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك.