استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل شمال وجنوب قطاع غزة

استشهد 12 فلسطينيًا، على الأقل، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل شمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن عشرة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا، وأُصيب 17 آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا مجاورًا لمراكز إيواء في بيت حانون، شمال مدينة غزة، واستشهدت امرأة في قصف آخر في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستشهد رجل وأُصيب آخرون، في قصف للاحتلال على رفح جنوب القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و857 شهيدًا، و80 ألفا و293 مُصابًا.