تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا لها يوم الاربعاء المقبل وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .
وكانت اللجنة قد إقرت خلال اجتماعها الاخير اليوم الخميس الماضي ،مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئة قناة السويس للعام المالي 2024/2025.
حيث بلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليار و٨٢ مليون و٨٦٨ ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨ مليار و٦١٨ مليون و٦٢٤ ألف جنيه بزيادة قدرها ١٨٨ مليار و٤٦٤ مليون و٢٤٤ ألف جنيه بنسبة زيادة ٥٠%.
بوابة البرلمان
"نقل النواب" تناقش خطة تنمية "الطرق والكباري" الأربعاء المقبل
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تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا لها يوم الاربعاء المقبل وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا لها يوم الاربعاء المقبل وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .