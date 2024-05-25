"نقل النواب" تناقش خطة تنمية "الطرق والكباري" الأربعاء المقبل

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا لها يوم الاربعاء المقبل وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .

وكانت اللجنة قد إقرت خلال اجتماعها الاخير اليوم الخميس الماضي ،مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئة قناة السويس للعام المالي 2024/2025.

حيث بلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليار و٨٢ مليون و٨٦٨ ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨ مليار و٦١٨ مليون و٦٢٤ ألف جنيه بزيادة قدرها ١٨٨ مليار و٤٦٤ مليون و٢٤٤ ألف جنيه بنسبة زيادة ٥٠%.

