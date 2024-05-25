المشدد للمتهم بتزوير خاتم شعار الجمهورية بالشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ،بمعاقبة متهم بالتزوير في محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية بمدينة الشروق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة التزوير في محررات رسمية.

وكشفتأمر احالة القضية رقم 6303 لسنة 2021 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1890 لسنة 2021 القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم ، بالتزوير في محررات رسمية لاحدى الشركات وتقليد شعار الجمهورية، واستعمال محررات مزورة وتوصل إلى استيلاء على مبلغ مالي من مالك الشركة، على الفور تم إبلاغ رجال المباحث بالقسم، وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

