محافظ أسوان يتابع انطلاق مارثون امتحانات الدبلومات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انطلاق ماراثون امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات ، والـ 5 سنوات للعام الدراسى 2023/2024، والتى تستمر حتى 27 يونيو المقبل وذلك طبقا للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى.

موضحا بأنه تم الإستعداد المبكر من قبل مديرية التربية والتعليم والمحليات من خلال تجهيز المقار الإمتحانية والإستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات، وهو الذى يتكامل مع الإلتزام بالجدية والإنضباط داخل اللجان، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب بإجمالى 15 ألف و 433 طالبا وطالبة موزعين داخل 61 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية ، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم، وتوفير المناخ الملائم لهم.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن طلاب الدبلومات الفنية «الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى والمزدوج يؤدون الإمتحانات النظرية التحريرية خلال الفترة من 25 مايو إلى 6 يونيو المقبل، لتعقبها الامتحانات «العملية والمعملية» فى الفترة من 8 إلى 27 يونيو، على أن تتوقف الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

لافتا إلى أنه تم تشكيل العديد من لجان المتابعة خلال الفترة الماضية للمرور على اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع بجميع الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أبنائنا الطلاب، وأيضا المنتدبين لأعمال الامتحانات ، وتم تجهيز مركز توزيع الأسئلة، والسيارات المخصصة لنقل الكراسات الإمتحانية، كما تم تجهيز 30 إستراحة للرجال والسيدات، وتم إمدادها بكل مستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لهم على الوجه الأكمل.