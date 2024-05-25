ضبط بؤر إجرامية بعدد من المحافظات وبحوزتهم مخدرات بأكثر من 16 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن الإسماعيلية، أسوان، الإسكندرية، كفر الشيخ قيام بؤر إجرامية تضمنت عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد ترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالى:

- ضبط عنصرين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 94 كيلوجراما - الخامات والأدوات المستخدمة فى إعادة التدوير - ميزان حساس - بندقية آلية وعدد من الطلقات - 10 خزينة آلية.

- ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو» - 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 15 كيلوجراما لمخدر البانجو - كمية من الأقراص المخدرة - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض - ميزان حساس.

- ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة أول أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما 80 كيلوجراما لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات.

- ضبط عنصرين بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ، وبحوزته 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقتان.

- ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزته 6 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 16,825 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



