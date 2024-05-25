رئيس طود الأقصر يتفقد مشروع صرف صحي العديسات قبلي

تفقد الدكتور علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي والتي تم تخصيص قطعة أرض لها من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العديسات قبلي بمركز الطود بقرار رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢٤.

وقال صادق، - خلال الجولة - أنه إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز، تم تفقد المشروع الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بتمويل بنك التنمية الافريقي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والذي يستهدف المشروع تغطية قرى العديسات قبلى والعديسات بحرى بمركز ومدينة الطود.

تخصيص أراضي لإنشاء المشروع

وقال رئيس مدينة الطود، أن مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي تم التخصيص له قطعة أرض على مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ومن جانبه، أوضح هشام علي أبازيد رئيس الوحده المحلية لقرية العديسات قبلي، أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى ٣٧% والمقرر الانتهاء منه في شهر فبراير القادم ٢٠٢٥، والذي يتكون من ٢ أحواض لاهوائية و٢ أحواض إختيارية و٦ أحواض انضاج و٢ مرشح رملي ومبني إداري، ومبني كلور، ومخزن ومبني المدخل والمصفي وغرفة أمن وسور بطول ٢٢٠٠م/ط

وتابع، أنه جرى تنفيذ أعمال حفر وتركيب خطوط السيب حتي المصب، حيث يستهدف المشروع تغطية قري العديسات قبلي والعديسات بحري بمركز ومدينة الطود بتمويل البنك الإفريقي للتنمية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

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