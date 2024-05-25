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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب صحفي يتوقع زيادة إسرائيل من شروطها خلال المفاوضات

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنَّه يتوقع أن تزيد دولة الاحتلال من شروطها وطلباتها خلال جلوسها للتفاوض بموجب قرارات محكمة العدل الدولية، معزياً ذلك إلى فشلها في تحقيق انتصاراتها التي حلمت بها على الأرض والتي لم تتحقق لأسباب كثيرة.

وتابع «أبو الهول»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ بسالة الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة التي لا مثيل لها عامل هام في الضغط على دولة الاحتلال، ناهيك عن الضغوط الدولية والإنقسامات الداخلية وبالتالي ستسعى إسرائيل بجلوسها على طاولة المفاوضات للحصول على ما لم تحصل عليه في الحرب، وحجتها أنها التي تسيطر على الأرض وتقتل وتدمر.

وأوضح: «إسرائيل تتواجد قواتها في رفح من الجانب الفلسطيني للمعبر وجباليا والزيتون وهي التي اقامت مناطق آمنة وشقت ممرات، وبالتالي ستحاول فرض شروطها وما لم تحصل عليه بالسلاح والقتل ستحاول الحصول عليه بالمفاوضات وإلا سيكون هناك تهديد باستئناف العمليات العسكرية خاصة وأن محكمة العدل الدولية لا تمتلك قوة تنفيذ جبرية لتنفيذ قراراتها وتعتمد على مجلس الأمن».

دولة الاحتلال محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية