شخص يقتل جارته العجوز أثناء سرقتها بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهم بقتل جارته العجوز خلال محاولة سرقة بقرية الصالحية بمركز طوخ في القليوبية، حيث قام المتهم بقتل المجني عليها عندما ضبطته يقوم بسرقتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لفحص الواقعة وإعداد تقرير الوفاة للمجني عليها وبيان سبب الوفاة وأمرت بسرعة ضبط المتهم.

تلفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بمصرع عواطف رياض 66 سنة، من قرية الصالحية حيث أصيبت بطعنه في الصدر.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجاني شخص من جيران المجني عليها يدعى "محمد س ع" والذي تسلل لمنزل المجني عليها وعندما فوجئ بها مستيقظة وضبطته عند سرقتها قام بطعنها وقتلها وفر هاربًا.