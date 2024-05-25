مؤتمر علمي يناقش دور الذكاء الاصطناعي في جراحات الأعصاب

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب في دورته الرابعة والأربعين والذي يقام على مدار يومي 23 و24 مايو، تحت شعار "بالذكاء الاصطناعي.. من الأساسيات إلى الابتكارات" AmplifAI Neurology: From Basics to Innovations، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمجلس الصحي المصري، والجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، والهيئة العربية للتصنيع، والاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب، واتحاد المستشفيات العربية، والعديد من الجهات والمستشفيات الأخرى.

حيث يعد المؤتمر من أهم المنصات العلمية في مجال جراحة الأعصاب في مصر والمنطقة العربية، وتشارك فيه العديد من المؤسسات والجمعيات الطبية المتخصصة من مصر والدول العربية والأجنبية، بالإضافة لمجموعة من أهم جراحي الأعصاب من بينهم 24 خبيرًا أجنبيًا من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا والنمسا وكولومبيا والبرازيل وبولندا وكرواتيا والسعودية والإمارات والكويت والأردن ونيجيريا.

أوضح الدكتور حازم مصطفى، أن الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب تلعب دورًا بارزًا في تطوير جراحات الأعصاب في مصر والمنطقة، من خلال ما تنظمه من فعاليات طبية هامة بمشاركة أهم أطباء وجراحي الأعصاب في مصر والعالم، حيث تناقش هذا العام موضوعًا هامًا ، يتمثل في دور الذكاء الاصطناعي في جراحات الأعصاب، حيث تمكن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم من تحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات خاصة مجال الجراحة.

مضيفا أن المؤتمر هذا العام به 24 جلسة نقاشية و14 ورشة عمل و105 ورقة بحثية متنوعة حول جراحات قاع الجمجمة ومناظير المخ ومناظير العمود الفقري وجراحات وتدخلات علاج الألم وجراحات التدخل المحدود العمود الفقري، إضافةً لورش عمل للتدريب المتقدم لإصابات الرأس وورشة عمل تدريب على الملاح الجراحي للمخ والعمود الفقري وورشة عمل متقدمة في البحث العلمي وكتابة الأوراق البحثية العلمية".

يشار إلى أن المؤتمر يتضمن أيضًا مشاركة أساتذة في تخصصات مشتركة مع جراحة المخ والأعصاب مثل أساتذة العظام والعمود الفقري وجراحات الأطفال وجراحات التجميل والوجه والفكين والأسنان والأشعة التشخيصية والتغذية العلاجية والأورام.