وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات بجامعة كفر الشيخ بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جامعة كفر الشيخ؛ لمتابعة سير الأعمال التنفيذية بالعديد من المشروعات بالجامعة التي بلغت تكلفتها الإجمالي ما يقرب من 3 مليار جنيه، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد المدينة الطبية لجامعة كفر الشيخ، والتي تضم (مستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام، ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي، والموقع العام للمدينة)، ويُقام مستشفى الطوارئ على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم العديد من الأقسام، ومنها (قسم الطوارئ، قسم الأشعة، قسم الغسيل الكلوي)، بسعة 75 سريرًا، قسم الحروق بسعة 35 سريرًا، 9 غرف عناية مُركزة، 76 غرفة إقامة، بإجمالي 455 سريرًا للإقامة، 15 غرفة عمليات كُبرى، 7 غرف عمليات صُغرى، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 690 سريرًا)، وتبلغ تكلفة المشروع نحو مليار و303 مليون جنيه.

كما تفقد الوزير ومحافظ كفرالشيخ، مشروع تعلية ورفع كفاءة مركز الأورام بالجامعة، والذي يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية، ويضم غرفتين إشعاع خطي علاجي، وغرفة محاكاة، و3 غرف أشعة مقطعية ورنين وسينيه، و38 سريرًا للعلاج الكيماوي و38 سريرًا للإقامة وقاعة سيمينار، وتبلغ تكلفة المشروع 184 مليون جنيه.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي بالجامعة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والذي يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم 48 عيادة، وغرفتين للأشعة، و10 مدرجات سعة 100 فرد، و12 صالة تشريح، و8 غرف لاستراحة أعضاء الكادر الطبي، وتبلغ تكلفة المشروع 383 مليون جنيه.

وتابع الوزير والمحافظ سير الأعمال التنفيذية بمشروع الموقع العام لمستشفى الطوارئ والأورام والعيادات الخارجية، والذي يتكون من أسوار، وبوابات وكابلات كهرباء، وخزانات، ومغاسل، وخزانات حريق، وتبلغ تكلفة المشروع 375 مليون حنيه.

وتفقد الوزير ومحافظ كفرالشيخ مبنى كلية الذكاء الاصطناعي، والذي يُقام على مساحة 2100 متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و6 أدوار متكررة، ويضم المبنى (مكاتب إدارية، وقاعة لكبار الزوار، وقاعات تدريس، ومدرجات، ومعامل، وغرف لأعضاء هيئة التدريس، ومكتبة، وصالة ألعاب رياضية، وصالات عرض للطلاب، ومركز استشارات، ومخازن)، وتبلغ تكلفة المشروع 290 مليون جنيه.

وتفقد الوزير أيضًا مبنى المدرجات، ومبنى الاختبارات الإلكترونية، ويتكون مبنى الاختبارات الإلكترونية من دور أرضي، و4 أدوار متكررة ويحتوي على 10 مدرجات بسعة 400 طالب لكل مدرج، و5 مدرجات بسعة 600 طالب لكل مدرج (بإجمالي 15 مدرجًا، بسعة إجمالية 7000 طالب)، كما تفقد الوزير مبنى مدرجات الطب البيطري، والذي يتكون من (دور أرضى، و4 أدوار متكررة، ويحتوي على 4 مدرجات، بسعة 500 طالب لكل مدرج، وقاعة سيمينار) بإجمالي 300 طالب، وتبلغ تكلفة مبنى المدرجات، ومبنى الاختبارات الإلكترونية 442 مليون جنيه.

وعلى هامش الزيارة، افتتح الدكتور أيمن عاشور واللواء جمال نور الدين معرضًا للابتكارات والمشروعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والطلاب.

وخلال جولته، أشاد الدكتور أيمن عاشور بانتظام سير الأعمال التنفيذية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا، مشيرًا إلى أن بعضها يمكنه الدخول ضمن منظومة الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة، باعتبارها أحد المشروعات القومية التي يتم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتقديم خدماتها التعليمية والبحثية والصحية، التي سيكون لها الأثر المنشود في تطوير العملية التعليمية بالجامعة.

وثمن الوزير الإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة كفر الشيخ على كافة الأصعدة، سواء في المجال الأكاديمي والبحثي والصحي والخدمي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، من خلال التوسع في التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

فى بداية كلمته رحب اللواء جمال نور الدين، محافظة كفرالشيخ، بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، خلال زيارته لمحافظة كفرالشيخ، مشيداً بجهوده الوطنية ودعمه المستمر للنهوض بالتعليم الجامعى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلي الإستعانة بخبرات الجامعة فى اقامة العديد من المشروعات بالمحافظة، ودورها في التنمية والتنوير والتثقيف.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على دعمه الكامل للجامعة، كشريك أساسى فى نجاح المشروعات القومية والتنموية التي تقام على أرض المحافظة، باعتبارها الذراع الأيمن للتنمية الشاملة. مشيراً إلي تأهيل وتعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المستوى الذي حققته الجامعة محلياً وعربياً ودولياً لكونها منارة للتعليم والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية.

وأضاف ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، مشيداً بإنجازات وزارة التعليم العالي وإهتمام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي بمتابعته المستمرة لسرعة إنهاء أعمال إنشاء وتشغيل مستشفى الطوارئ ومستشفى الاورام بجامعة كفر الشيخ.



من جانبه، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الجامعة للتطوير والتوسع المستمر ، لافتًا إلى أن هذا يتم بالتوازي مع ما يتم من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها الجامعة، ودعم وتشجيع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات الصناعية في الإقليم الجغرافي المُحيط بها؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم ومهاراتهم؛ للمساهمة فى تأهيل الخريجين لتلبية احتياجات وظائف المستقبل، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المشروعات الجاري تنفيذها منذ فترة بجامعة كفر الشيخ تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية التي تُقدمها الجامعات الحكومية؛ بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة تُساعد الطلاب على اكتساب المهارات والخبرات المختلفة.

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