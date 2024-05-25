باحث: قرارات محكمة العدل الدولية ستواجه مشكلة الفيتو الأمريكي

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن دولة جنوب إفريقيا ستعرض قرارات محكمة العدل الدولية بشأن مطالبتها لإسرائيل بوقف حربها على رفح الفلسطينية على مجلس الأمن للبت فيها.

وأضاف فوزي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرارات محكمة العدل الدولية ستواجه مشكلة الفيتو الأمريكي، وإن لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو فأنها ستضغط لتمرير هذه القرارات تحت بند الفصل السادس وليس السابع.

وأوضح الباحث أن الفصل السابع يحمل قوة إلزامية لتنفيذ القرارات، منوها بأن قرارات العدل الدولية تؤكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وتمارس جرائم بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الأهم من هذه القرارات هو تشكل رأي عام عالمي جديد.