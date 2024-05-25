إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

شنت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة.

حيث قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف عبارة عن سور وغرف لثلاث قطع علي مساحة 600 متر بمنطقة اولاد زيد بالقرين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع شرطة الصالحية بقيادة العميد عمرو عبد الهادي و روساء الوحدات المحلية بالقصاصين الشرق ، صان البحريه، شهداء بحر البقر و مدير حماية الأراضي بالإدارة الزارعية بالصالحية بإزالة ٤ حالات تعدي بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين الشرق عبارة عن قواعد مسلحة على مساحة 250 متر - سور حديدي علي مساحة 400 متر - غرف واسوار بالدبش علي مساحة 1000 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.