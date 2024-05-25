محافظ القليوبية يسلم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية 

سلم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم السبت، ملابس الإحرام الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بديوان عام المحافظة.

وهنأ المحافظ الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة، والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكل التعليمات من الفرق المسؤولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم، وموجهًا مرافقى بعثة الحج الرسمية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

وأكد "الهجان"، أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كل المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

وأوضح مصطفي عبد الحميد فرج عضو لجنة الإشراف علي حجاج الجمعيات بالقليوبية أنه جرى اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 2024 والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار عدد 264 حاجا على مستوى محافظة القليوبية مشيرا أن المؤسسة ووزارة التضامن سخرت كل الخدمات والإمكانات لراحة حجاج الجمعيات بالقليوبية.

أشار "فرج" أن أول فوج للمحافظة يغادر أرض الوطن يوم الأحد 2 يونيه أنه يقسم الحجاج إلى 3 مستويات المستوى الأول : 86 حاج والمستوى الثاني 90 حاج والمستوى الثالث 88 حاج، كما جرى اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين سكرتير عام المحافظة وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

حجاج الجمعيات الأهلية

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